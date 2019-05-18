В подрывника банка на Луганщине при себе было удостоверение участника боевых действий

Так в сумке, которая была у подрывник, был обнаружен паспорт гражданина Украины и удостоверение участника боевых действий на одно и то же лицо. Однако, как пояснили в правоохранительных органах, пока рано говорить, что эти документы настоящие. Вероятно, что они являются поддельными, как и тот паспорт, который мужчина предоставил работнице банка перед взрывом.

Как сообщал УНН, в пятницу, 17 мая 2019 года, к кассиру банка обратился 53-летний мужчина по поводу открытия банковского счета и предоставил паспорт гражданина Украины. Во время идентификации личности у работника банка возникли сомнения в достоверности предоставленного документа, в связи с чем вызвали полицию. При проверке полицейским документов мужчина вытащил из сумки гранату и выдернул из нее чеку. В результате взрыва последний погиб на месте.

Телесные повреждения различной степени тяжести получили: сотрудник полиции, трое работников банка и трое местных жителей, которые в момент взрыва находились в помещении отделения. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Начато уголовное производство по предварительной квалификацией по ст. 348, ч. 2 ст.15, п. П. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины (покушение на убийство работника правоохранительного органа, покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом опасным для жизни многих лиц, незаконное обращение с взрывным устройством).