У Петербурзі пройшли пікети проти російської агресії

Щоб постояти з плакатами, зробленими по слідах інциденту в Керченській протоці, на Невський проспект прийшло близько 50 чоловік. Організатор пікетів, активістка петербурзької демократичної організації “Солідарність” Ольга Смирнова вважає, що захоплення українських моряків — це чергова спроба Росії збільшити зону окупації українських територій. Учасники пікетів зажадали звільнити і повернути на батьківщину українських моряків, повернути Україні її захоплене майно, припинити морську блокаду портів України в Азовському морі і покарати винних у захопленні українських кораблів.

Учасники повинен бути наданий статус “військовополонених”, але їх судять як цивільних осіб, які вчинили кримінальний злочин. Активісти висловлювали обурення і діями російських військових, які відкрили вогонь по іноземним судам, що не представляли загрозу Росії.

Під час пікетування одна агресивна жінка напала на активіста і порвала плакат. З міркувань безпеки активісти не розтягувалися по Невському проспекту, а змінювали один одного з різними плакатами.

Як повідомляв УНН, парламент Чехії виступає за збереження антиросійських санкцій в колишньому обсязі.