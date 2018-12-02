В Петербурге прошли пикеты против российской агрессии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Петербурге прошли пикеты против российской агрессии, информирует УНН со ссылкой на материал “Радио Свобода”.
Чтобы постоять с плакатами, сделанными по следам инцидента в Керченском проливе, на Невский проспект пришло около 50 человек. Организатор пикетов, активистка петербургской демократической организации “Солидарность” Ольга Смирнова считает, что захват украинских моряков — это очередная попытка России увеличить зону оккупации украинских территорий. Участники пикетов потребовали освободить и вернуть на родину украинских моряков, вернуть Украине её захваченное имущество, прекратить морскую блокаду портов Украины в Азовском море и наказать виновных в захвате украинских кораблей.
Участники протестной акции считают, что украинским морякам должен быть присвоен статус “военнопленных”, но их судят как гражданских лиц, совершивших уголовное преступление. Активисты выражали возмущение и действиями российских военных, открывших огонь по иностранным судам, не представлявшим угрозу России.
Во время пикетирования одна агрессивная женщина напала на активиста и порвала плакат. По соображениям безопасности активисты не растягивались по Невскому проспекту, а сменяли друг друга с разными плакатами.
Как сообщал УНН, парламент Чехии выступает за сохранение антироссийских санкций в прежнем объеме.