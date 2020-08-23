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У Перу 13 людей загинули під час тисняви в нічному клубі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. У тисняві в нічному клубі в Лімі, Перу, загинули щонайменше 13 людей, коли учасники вечірки намагалися сховатися від поліцейського рейду. Про це заявив Орландо Веласко Мухіка, генерал Перуанської національної поліції, передає УНН з посиланням на CNN.

У Перу 13 людей загинули під час тисняви в нічному клубі

Так, в суботу ввечері поліція була викликана в ресторан Thomas Restobar в районі Лос-Олівос столиці Перу, в зв'язку з тим, що там проходила незаконна вечірка, на якій були присутні більше 120 осіб.

Відзначається, що в Перу діють обов'язкові заходи з соціального дистанціювання, великі громадські збори заборонені, а по всій країні оголошено комендантську годину на тлі поширення коронавірусу.

В офіційній заяві Міністерства внутрішніх справ повідомляється, що поліція не використовувала "будь-які види зброї або сльозогінний газ для очищення приміщень".

Коли люди почали покидати майданчик на 2-му поверсі, намагаючись втекти від поліції, вони потрапили в тисняву та були розчавлені на сходах.

У заяві поліції йдеться, що правоохоронці почали розслідування з метою встановлення власників нічного клубу і осіб, відповідальних за цю подію. Поліція повідомила, що заарештовані 23 людини.

"Міністерство внутрішніх справ глибоко шкодує про загибель 13 осіб в результаті злочинної безвідповідальності недобросовісного власника бізнесу", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНН, кількість виявлених випадків зараження коронавірусом в світі в неділю становить понад 23,1 млн, понад 803 тисяч людей померли.

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