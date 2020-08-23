У Перу 13 людей загинули під час тисняви в нічному клубі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У тисняві в нічному клубі в Лімі, Перу, загинули щонайменше 13 людей, коли учасники вечірки намагалися сховатися від поліцейського рейду. Про це заявив Орландо Веласко Мухіка, генерал Перуанської національної поліції, передає УНН з посиланням на CNN.
Так, в суботу ввечері поліція була викликана в ресторан Thomas Restobar в районі Лос-Олівос столиці Перу, в зв'язку з тим, що там проходила незаконна вечірка, на якій були присутні більше 120 осіб.
Відзначається, що в Перу діють обов'язкові заходи з соціального дистанціювання, великі громадські збори заборонені, а по всій країні оголошено комендантську годину на тлі поширення коронавірусу.
В офіційній заяві Міністерства внутрішніх справ повідомляється, що поліція не використовувала "будь-які види зброї або сльозогінний газ для очищення приміщень".
Коли люди почали покидати майданчик на 2-му поверсі, намагаючись втекти від поліції, вони потрапили в тисняву та були розчавлені на сходах.
У заяві поліції йдеться, що правоохоронці почали розслідування з метою встановлення власників нічного клубу і осіб, відповідальних за цю подію. Поліція повідомила, що заарештовані 23 людини.
"Міністерство внутрішніх справ глибоко шкодує про загибель 13 осіб в результаті злочинної безвідповідальності недобросовісного власника бізнесу", - йдеться в заяві.
Як повідомляв УНН, кількість виявлених випадків зараження коронавірусом в світі в неділю становить понад 23,1 млн, понад 803 тисяч людей померли.