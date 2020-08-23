В Перу 13 человек погибли во время давки в ночном клубе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В давке в ночном клубе в Лиме, Перу, погибли по меньшей мере 13 человек, когда участники вечеринки пытались скрыться от полицейского рейда. Об этом заявил Орландо Веласко Мухика, генерал Перуанской национальной полиции, передает УНН со ссылкой на CNN.
Так, в субботу вечером полиция была вызвана в ресторан Thomas Restobar в районе Лос-Оливос столицы Перу, в связи с тем, что там проходила незаконная вечеринка, на которой присутствовало более 120 человек.
Отмечается, что в Перу действуют обязательные мероприятия по социальному дистанцированию, большие общественные собрания запрещены, а по всей стране объявлен комендантский час на фоне распространения коронавируса.
В официальном заявлении Министерства внутренних дел сообщается, что полиция не использовала "любые виды оружия или слезоточивый газ для очистки помещений".
Когда люди начали покидать площадку на 2-м этаже, пытаясь скрыться от полиции, они попали в давку и были раздавлены на лестнице.
В заявлении полиции говорится, что стражи порядка начали расследование с целью установления владельцев ночного клуба и лиц, ответственных за это событие. Полиция сообщила, что арестованы 23 человека.
"Министерство внутренних дел глубоко сожалеет о гибели 13 человек в результате преступной безответственности недобросовестного владельца бизнеса", - говорится в заявлении.
Как сообщал УНН, количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире в воскресенье составляет более 23,1 млн, более 803 тысяч человек умерли.