В Перу 13 человек погибли во время давки в ночном клубе

Так, в субботу вечером полиция была вызвана в ресторан Thomas Restobar в районе Лос-Оливос столицы Перу, в связи с тем, что там проходила незаконная вечеринка, на которой присутствовало более 120 человек.

Отмечается, что в Перу действуют обязательные мероприятия по социальному дистанцированию, большие общественные собрания запрещены, а по всей стране объявлен комендантский час на фоне распространения коронавируса.

В официальном заявлении Министерства внутренних дел сообщается, что полиция не использовала "любые виды оружия или слезоточивый газ для очистки помещений".

Когда люди начали покидать площадку на 2-м этаже, пытаясь скрыться от полиции, они попали в давку и были раздавлены на лестнице.

В заявлении полиции говорится, что стражи порядка начали расследование с целью установления владельцев ночного клуба и лиц, ответственных за это событие. Полиция сообщила, что арестованы 23 человека.

"Министерство внутренних дел глубоко сожалеет о гибели 13 человек в результате преступной безответственности недобросовестного владельца бизнеса", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире в воскресенье составляет более 23,1 млн, более 803 тысяч человек умерли.