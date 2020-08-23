В мире от коронавируса умерло более 803 тысячи человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире в воскресенье составляет более 23,1 млн, более 803 тысяч человек умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, передает УНН.
По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 23 132 289, умерли 803 479 человек, выздоровели — 14 850 347.
Больше всего случаев заражения (5 666 121) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (3 582 362), Индия (2 975 701) и Россия (949 531).
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 102 971 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2244 — летальные.
Как сообщал УНН, с 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета. Теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.