В Україні вже майже 103 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 2 328
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. В Україні на 8:40 22 серпня зафіксовано вже майже 103 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — понад як 2,3 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, зі 102 971 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 2 328 інфікованих, що більше, ніж добою раніше.
Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 244 людини, з них 37 — за останню добу.
Одужали від хвороби вже 51 735 людей, за добу — 657.
Як повідомляв УНН, станом на ранок суботи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 797 871. У свою чергу, одужали 14 635 454 людей. Всього у світі 22 868 238 осіб інфіковано.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.