В Украине уже почти 103 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 2 328
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Украине на 8:40 22 августа зафиксировано уже почти 103 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки — более 2,3 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 102 971 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 2 328 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.
Вследствие болезни в целом в стране умерли 2 244 человека, из них 37 — за последние сутки.
Выздоровели от болезни уже 51 735 человек, за сутки — 657.
Как сообщал УНН, по состоянию на утро субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 797 871. В свою очередь, выздоровели 14 635 454 человек. Всего в мире 22 868 238 человек инфицировано.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.