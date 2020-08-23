У світі від коронавірусу померло понад 803 тисячі людей

За даними університету, число інфікованих зараз становить 23 132 289, померло 803 479 осіб, одужало — 14 850 347.

Найбільше випадків зараження (5 666 121) зафіксовано в США. Далі йдуть Бразилія (3 582 362), Індія (2 975 701) та Росія (949 531).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 102 971 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 244 — летальні.

Як повідомляв УНН, з 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будуть поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.



Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.