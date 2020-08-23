У світі від коронавірусу померло понад 803 тисячі людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Кількість виявлених випадків зараження коронавірусом у світі у неділю складає понад 23,1 млн, понад 803 тисячі людей померли. Про це свідчать дані американського Університету Джонса Хопкінса, передає УНН.
За даними університету, число інфікованих зараз становить 23 132 289, померло 803 479 осіб, одужало — 14 850 347.
Найбільше випадків зараження (5 666 121) зафіксовано в США. Далі йдуть Бразилія (3 582 362), Індія (2 975 701) та Росія (949 531).
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 102 971 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 244 — летальні.
Як повідомляв УНН, з 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будуть поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.