У перехожого знайшли наркотики на 60 тис. грн на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Правоохоронці вилучили у перехожого наркотики на 60 тис. грн на Київщині. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції України.
Поблизу одного із закладів масового відпочинку правоохоронці затримали 32-річного місцевого жителя. У чоловіка виявили 40 г амфетаміну та півкілограма марихуани.
Вартість вилученого за цінами “чорного” ринку становить близько 60 тис. грн.
Наразі вирішується питання про притягнення чоловіка до кримінальної відповідальності за ст.309 (незаконні дії з наркотиками) КК України.
Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.