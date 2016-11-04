У прохожего нашли наркотики на 60 тыс. грн в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Правоохранители изъяли у прохожего наркотики на 60 тыс. грн в Киевской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.
Возле одного из заведений массового отдыха правоохранители задержали 32-летнего местного жителя. У мужчины обнаружили 40 г амфетамина и полкилограмма марихуаны.
Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет около 60 тыс. грн.
Сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности по ст.309 (незаконные действия с наркотиками) УК Украины.
Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.