У прохожего нашли наркотики на 60 тыс. грн в Киевской области

Возле одного из заведений массового отдыха правоохранители задержали 32-летнего местного жителя. У мужчины обнаружили 40 г амфетамина и полкилограмма марихуаны.

Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет около 60 тыс. грн.

Сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности по ст.309 (незаконные действия с наркотиками) УК Украины.

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.