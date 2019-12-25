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У передвиборчій кампанії Майкла Блумберга використовували роботу в’язнів

У передвиборчій кампанії Майкла Блумберга використовували роботу в’язнів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Кандидат у президенти США та мільярдер Майкл Блумберг заявив, що в його передвиборчій кампанії використовували роботу в’язнів. Вони працювали в колл-центрі й здійснювали дзвінки до виборців від його імені. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

Втім, за словами Блумберга, це відбувалося без його відома, і він дізнався про використання роботи в’язнів лише після дзвінка журналіста. Після цього він розірвав контракт з компанією, яка надавала послуги.

“Ми не підтримуємо цю практику, і зараз ми переконуємось, що компанії, з якими ми працюємо, краще перевіряють підрядників”, — сказав Майкл Блумберг.

Як виявилось, раніше кандидат у президенти через третю компанію найняв колл-центр, що використовував роботу в’язнів у тюрмах штату Оклахома. До кампанії Блумберга було залучене щонайменше одне місце позбавлення свободи — в’язниця для жінок із приблизно 900 ув’язнених.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Блумберг склав із себе повноваження посла ООН для участі в президентських перегонах в США

Як згодом вдалось з’ясувати журналістам, за годину роботи в колл-центрах працівниці зазвичай отримували 1,45 долари.

Статки Майкла Блумберга оцінють в 52 мільярди доларів США. Наприкінці листопада бізнесмен оголосив, що висувається у кандидати на виборах президента у 2020 році від Демократичної партії.

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