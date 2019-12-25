У передвиборчій кампанії Майкла Блумберга використовували роботу в’язнів

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Кандидат у президенти США та мільярдер Майкл Блумберг заявив, що в його передвиборчій кампанії використовували роботу в’язнів. Вони працювали в колл-центрі й здійснювали дзвінки до виборців від його імені. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.