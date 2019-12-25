В предвыборной кампании Майкла Блумберга использовали работу заключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Кандидат в президенты США и миллиардер Майкл Блумберг заявил, что в его предвыборной кампании использовали работу заключенных. Они работали в колл-центре и осуществляли звонки в избирателей от его имени. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Впрочем, по словам Блумберга, это происходило без его ведома, и он узнал об использовании работы заключенных только после звонка журналиста. После этого он разорвал контракт с компанией, которая предоставляла услуги.
“Мы не поддерживаем эту практику, и сейчас мы перепроверяем, чтобы компании, с которыми мы работаем, лучше проверяли подрядчиков”, — сказал Майкл Блумберг.
Как оказалось, ранее кандидат в президенты через третью компанию нанял колл-центр, использовал работу заключенных в тюрьмах штата Оклахома. К кампании Блумберга было привлечена как минимум одна тюрьма для женщин с примерно 900 заключенными.
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Как впоследствии удалось выяснить журналистам, за час работы в колл-центрах работницы обычно получали 1,45 доллара.
Состояние Майкла Блумберга оценят в 52 миллиарда долларов США. В конце ноября бизнесмен объявил, что выдвигается в кандидаты на выборах президента в 2020 году от Демократической партии.