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Блумберг склав із себе повноваження посла ООН для участі в президентських перегонах в США

Блумберг склав із себе повноваження посла ООН для участі в президентських перегонах в США

Київ • УНН

 • 10581 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Колишній мер Нью-Йорка і мільярдер Майкл Блумберг відмовився від посади спеціального посланника ООН з клімату за декілька днів до оголошення про свою участь в президентських перегонах в США. Про це повідомив в понеділок журналістам офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррік, передає УНН.

“Пан Блумберг в листі від 11 листопада інформував генерального секретаря ООН про те, що відмовляється від своєї посади. З 11 листопада він більше не є спецпосланцем ООН, — сказав Дюжаррік. — Блумберг також подякував генсеку за його лідерство в боротьбі з кліматичними змінами, і ми дякуємо Блумбергу за його зусилля”.

Блумберг займав посаду спецпосланця з 2014 року. Дюжаррік, відповідаючи на питання журналістів, високо оцінив його дії “по об’єднанню різних міст і їх мобілізацію на боротьбу зі зміною клімату”.

У неділю Блумберг офіційно долучився до боротьби за висунення кандидатом в президенти США від Демократичної партії. Він висловив упевненість в тому, що йому допоможе здобути перемогу “унікальний досвід в бізнесі, управлінні та благодійну діяльність”.

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