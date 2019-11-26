Блумберг склав із себе повноваження посла ООН для участі в президентських перегонах в США
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Колишній мер Нью-Йорка і мільярдер Майкл Блумберг відмовився від посади спеціального посланника ООН з клімату за декілька днів до оголошення про свою участь в президентських перегонах в США. Про це повідомив в понеділок журналістам офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррік, передає УНН.
“Пан Блумберг в листі від 11 листопада інформував генерального секретаря ООН про те, що відмовляється від своєї посади. З 11 листопада він більше не є спецпосланцем ООН, — сказав Дюжаррік. — Блумберг також подякував генсеку за його лідерство в боротьбі з кліматичними змінами, і ми дякуємо Блумбергу за його зусилля”.
Блумберг займав посаду спецпосланця з 2014 року. Дюжаррік, відповідаючи на питання журналістів, високо оцінив його дії “по об’єднанню різних міст і їх мобілізацію на боротьбу зі зміною клімату”.
У неділю Блумберг офіційно долучився до боротьби за висунення кандидатом в президенти США від Демократичної партії. Він висловив упевненість в тому, що йому допоможе здобути перемогу “унікальний досвід в бізнесі, управлінні та благодійну діяльність”.