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Мільярдер Блумберг офіційно балотуватиметься у президенти США

Мільярдер Блумберг офіційно балотуватиметься у президенти США

Київ • УНН

 • 12988 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Колишній мер Нью-Йорка, міліардер Майкл Блумберг кинув виклик Дональду Трампу і офіційно заявив, що буде балотуватиметься в президенти США в 2020 році, повідомляє УНН із посиланням на DW.

Американський мільярдер та колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг у неділю, 24 листопада, офіційно заявив, що балотуватиметься на посаду президента США від Демократичної партії.

"Я балотуюся в президенти, щоб перемогти Дональда Трампа і відновити Америку'', - написав Блумберг на сайті своєї передвиборчої кампанії.

"Ми не можемо дозволити собі ще чотири роки необачності президента Трампа і його неетичних дій. Він являє собою екзистенційну загрозу нашій країні та нашим цінностям. Якщо він виграє ще один термін на посаді, ми можемо ніколи не відновитися від шкоди", - наголосив Блумберг.

Майкл Блумберг заявив про свої плани балотуватися лише за 10 тижнів до праймеріз всередині партії. Він став членом Демократичної партії лише минулого року.

За даними видання Forbes, в минулому році Майкл Блумберг посів 11 сходинку у переліку найбагатших людей світу. Його статки оцінюються в близько 50 мільярдів доларів. Трамп, своєю чергою, посідає у списку багатіїв 259-е місце зі статками в три мільярди доларів.

Вже зараз Блумберг заявив, що витратить на передвиборчу кампанію в наступному році близько 150 мільйонів доларів, зокрема, 100 мільйонів доларів на інтернет-рекламу, яка буде спрямована проти Трампа. Він не уточнив, скільки загалом готовий витратити коштів на свої президентські амбіції. "Все, що треба, щоб перемогти Трампа", - заявив його радник Говард Вольфсон. Він також уточнив, що Блумберг не візьме жодних пожертв для проведення своєї передвиборчої кампанії та не отримуватиме зарплатню, якщо переможе на президентських виборах.

Перегони всередині Демократичної партії США за право бути кандидатом від партії на президентських виборах 2020 року вступають у вирішальну стадію. На позиції Джо Байдена, який вважається головним фаворитом на праймеріз, наступають сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс та сенаторка від штату Массачусетс Елізабет Уоррен. Участь Майкла Блумберга у виборчій кампанії може кардинально змінити хід передвиборчої боротьби у партії.

Нагадаємо, за даними The New York Times, Росія вела кампанію для звинувачення України у втручанні в вибори у США.

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