NYT: Росія вела кампанію для звинувачення України у втручанні в вибори у США
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Росія кілька років вела кампанію, спрямовану на те, щоб перекласти на Україну відповідальність за втручання у вибори президента США в 2016 році. Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на джерела, передає УНН.
Як повідомляється, цю тему обговорювали на брифінгу за участю співробітників американської розвідки і сенаторів.
"Представники американської розвідки за останні тижні повідомили сенаторам і їхнім помічникам, що Росія брала участь у багаторічній кампанії, щоб зобразити Україну відповідальною за злом (поштових серверів Демократичної партії США - ред.) Москвою на виборах 2016 року, вважають три американських посадових особи", - пише видання.
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За словами американських чиновників, президент Росії Володимир Путін протягом багатьох років висуває хибні теорії українського втручання.
Як зазначено, республіканці використовували подібні теми для захисту президента США Дональда Трампа в процесі імпічменту.
Додамо, колишній радник Трампа звинуватила республіканців через гіпотези про втручання України у вибори в США.