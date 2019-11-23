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NYT: Росія вела кампанію для звинувачення України у втручанні в вибори у США

NYT: Росія вела кампанію для звинувачення України у втручанні в вибори у США

Київ • УНН

 • 13876 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Росія кілька років вела кампанію, спрямовану на те, щоб перекласти на Україну відповідальність за втручання у вибори президента США в 2016 році. Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на джерела, передає УНН.

Як повідомляється, цю тему обговорювали на брифінгу за участю співробітників американської розвідки і сенаторів.

"Представники американської розвідки за останні тижні повідомили сенаторам і їхнім помічникам, що Росія брала участь у багаторічній кампанії, щоб зобразити Україну відповідальною за злом (поштових серверів Демократичної партії США - ред.) Москвою на виборах 2016 року, вважають три американських посадових особи", - пише видання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна не втручалась у президентські вибори в США – посадовці Білого дому

За словами американських чиновників, президент Росії Володимир Путін протягом багатьох років висуває хибні теорії українського втручання.

Як зазначено, республіканці використовували подібні теми для захисту президента США Дональда Трампа в процесі імпічменту.

Додамо, колишній радник Трампа звинуватила республіканців через гіпотези про втручання України у вибори в США.

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