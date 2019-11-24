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Миллиардер Блумберг официально будет баллотироваться в президенты США

Миллиардер Блумберг официально будет баллотироваться в президенты США

Киев  •  УНН

 • 12987 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг бросил вызов Дональду Трампу и официально заявил, что будет баллотироваться в президенты США в 2020 году, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Американский миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг в воскресенье, 24 ноября, официально заявил, что будет баллотироваться на пост президента США от Демократической партии.

"Я баллотируюсь в президенты, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку'', - написал Блумберг на сайте своей предвыборной кампании.

"Мы не можем позволить себе еще четыре года неосторожности президента Трампа и его неэтичных действий. Он представляет собой экзистенциальную угрозу нашей стране и нашим ценностям. Если он выиграет еще один срок на посту, мы можем никогда не восстановиться от вреда", - отметил Блумберг.

Майкл Блумберг заявил о своих планах баллотироваться всего за 10 недель до праймериз внутри партии. Он стал членом Демократической партии только в прошлом году.

По данным издания Forbes, в прошлом году Майкл Блумберг занял 11 место в перечне самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в около 50 миллиардов долларов. Трамп, в свою очередь, занимает в списке богачей 259-ое место с состоянием в три миллиарда долларов.

Уже сейчас Блумберг заявил, что потратит на предвыборную кампанию в следующем году около 150 миллионов долларов, в частности, 100 миллионов долларов на интернет-рекламу, которая будет направлена против Трампа. Он не уточнил, сколько всего готов потратить средств на свои президентские амбиции. "Все, что нужно, чтобы победить Трампа", - заявил его советник Говард Вольфсон. Он также уточнил, что Блумберг не возьмет никаких пожертвований для проведения своей предвыборной кампании и не будет получать зарплату, если победит на президентских выборах.

Гонки внутри Демократической партии США за право быть кандидатом от партии на президентских выборах 2020 года вступают в решающую стадию. На позиции Джо Байдена, который считается главным фаворитом на праймериз, наступают сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Участие Майкла Блумберга в избирательной кампании может кардинально изменить ход предвыборной борьбы в партии.

Напомним, по данным The New York Times, Россия вела кампанию для обвинения Украины во вмешательстве в выборы в США.

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