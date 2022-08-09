У Пентагоні пояснили, чому в новому пакеті допомоги Україні немає HIMARS

Цитата

"За нашою оцінкою, українці непогано справляються з кількістю систем, і насправді пріоритетом зараз є забезпечення безперервного потоку цих GMLRS. Те саме стосується гаубиць M777, де ми дійсно поставили дуже велику кількість систем. Як у союзників і партнерів, пріоритетним завданням зараз є забезпечення українців боєприпасами, щоб вони могли продовжувати боротьбу", – розповів Каль.

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Доповнення

8 серпня у США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги, який містить:

• боєприпаси для HIMARS;

• 75 тисяч снарядів для 155-мм артилерії;

• 20 мінометних систем 120-мм калібру і 20 тисяч снарядів до них;

• боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;

• 1000 Javelin та сотні гранатометів АТ4;

• протипіхотні міни Claymore;

• вибухівку С-4, підривні заряди та обладнання;

• 50 броньованих медавтомобілів і медичне обладнання.

Кулеба заявляв, що новий пакет військової допомоги США свідчить про високий рівень довіри між Зеленським і Байденом.