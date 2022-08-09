У Пентагоні пояснили, чому в новому пакеті допомоги Україні немає HIMARS
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Зараз потрібно передати Україні не сотні систем HIMARS, а забезпечити її безперервним постачанням боєприпасів до них. Про це заявив заступник голови Пентагону Колін Каль, передає УНН із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
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"За нашою оцінкою, українці непогано справляються з кількістю систем, і насправді пріоритетом зараз є забезпечення безперервного потоку цих GMLRS. Те саме стосується гаубиць M777, де ми дійсно поставили дуже велику кількість систем. Як у союзників і партнерів, пріоритетним завданням зараз є забезпечення українців боєприпасами, щоб вони могли продовжувати боротьбу", – розповів Каль.
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Доповнення
8 серпня у США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги, який містить:
• боєприпаси для HIMARS;
• 75 тисяч снарядів для 155-мм артилерії;
• 20 мінометних систем 120-мм калібру і 20 тисяч снарядів до них;
• боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;
• 1000 Javelin та сотні гранатометів АТ4;
• протипіхотні міни Claymore;
• вибухівку С-4, підривні заряди та обладнання;
• 50 броньованих медавтомобілів і медичне обладнання.
Кулеба заявляв, що новий пакет військової допомоги США свідчить про високий рівень довіри між Зеленським і Байденом.