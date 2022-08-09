В Пентагоне объяснили, почему в новом пакете помощи Украине нет HIMARS
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Сейчас нужно передать Украине не сотни систем HIMARS, а обеспечить ее непрерывным снабжением боеприпасами к ним. Об этом заявил заместитель главы Пентагона Колин Каль, передает УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
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"По нашей оценке, украинцы неплохо справляются с количеством систем, и на самом деле приоритетом сейчас является обеспечение непрерывного потока этих GMLRS. То же касается гаубиц M777, где мы действительно поставили очень большое количество систем. Как у союзников и партнеров, приоритетной задачей сейчас является обеспечение украинцев боеприпасами, чтобы они могли продолжать борьбу", – рассказал Каль.
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Дополнение
8 августа в США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, который содержит:
• боеприпасы для HIMARS;
• 75 тысяч снарядов для 155-мм артиллерии;
• 20 минометных систем 120-мм калибра и 20 тысяч снарядов к ним;
• боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;
• 1000 Javelin и сотни гранатометов АТ4;
• противопехотные мины Claymore;
• взрывчатка С-4, взрывные заряды и оборудование;
• 50 бронированных медавтомобилей и медицинское оборудование.
Кулеба заявлял, что новый пакет военной помощи США свидетельствует о высоком уровне доверия между Зеленским и Байденом.