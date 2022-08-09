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В Пентагоне объяснили, почему в новом пакете помощи Украине нет HIMARS

Киев • УНН

 • 1111163 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Сейчас нужно передать Украине не сотни систем HIMARS, а обеспечить ее непрерывным снабжением боеприпасами к ним. Об этом заявил заместитель главы Пентагона Колин Каль, передает УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Цитата

"По нашей оценке, украинцы неплохо справляются с количеством систем, и на самом деле приоритетом сейчас является обеспечение непрерывного потока этих GMLRS. То же касается гаубиц M777, где мы действительно поставили очень большое количество систем. Как у союзников и партнеров, приоритетной задачей сейчас является обеспечение украинцев боеприпасами, чтобы они могли продолжать борьбу", – рассказал Каль.

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Дополнение

8 августа в США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, который содержит:

• боеприпасы для HIMARS;

• 75 тысяч снарядов для 155-мм артиллерии;

• 20 минометных систем 120-мм калибра и 20 тысяч снарядов к ним;

• боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;

• 1000 Javelin и сотни гранатометов АТ4;

• противопехотные мины Claymore;

• взрывчатка С-4, взрывные заряды и оборудование;

• 50 бронированных медавтомобилей и медицинское оборудование.

Кулеба заявлял, что новый пакет военной помощи США свидетельствует о высоком уровне доверия между Зеленским и Байденом.

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