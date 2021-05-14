У Пентагоні досі не впевнені, що Росія робила біля кордонів України: дорікають Кремлю в нестачі прозорості
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Контраст між прозорістю, продемонстрованою Сполученими Штатами та їхніми європейськими союзниками, і Росією, найбільш очевидний в тому, як кожна зі сторін проводить навчання. Це, зокрема, демонструє приклад, коли РФ зосередила біля кордонів з Україною більше 100 тис. військових без єдиного пояснення, заявив представник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу 13 травня, передає УНН.
Так, представник Пентагону відзвітував про проведення військових навчань НАТО Defender Europe 21.
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"Ми збираємося продовжувати розповідати вам якомога частіше, як проходить це навчання, тому що ми вважаємо, що прозорість важлива, а також необхідна для того, щоб допомогти уникнути будь-яких непорозумінь і прорахунків", - сказав Кірбі.
Деталі
У Пентагоні порівняли прозорість Вашингтона з недавніми "навчаннями" Росії на територіі тимчасово окупованого Криму та вздовж кордону з Україною.
"Росіяни направили в цей район понад 100 000 людей без єдиного пояснення. Незважаючи на неодноразові запитання європейських і американських лідерів, росіяни мало говорили про те, що саме вони розгортають або, що більш важливо, чому вони розміщують війська і засоби в регіоні", - заявили у відомстві.
Кремль заявив, що сили були там на "навчаннях". І тим не менше, це було найбільше нарощування з тих пір, як Росія незаконно анексувала український півострів.
За словами Кірбі, російські лідери заявили про відвід військ, але не всі солдати дійсно покинули регіон.
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"Ми бачили, як деякі з їхніх сил йшли з цих районів на сході України та окупованого Криму, але не всі", - сказав він.
"Ми бачили, як деякі (російські війська йдуть), але не всі, і ми продовжуємо закликати їх припинити агресію в Україні, бути більш прозорими щодо того, що вони роблять. Це ніколи не було абсолютно ясним, чесно кажучи. Ми бачили коментарі про те, що це були навчання, але, знову ж таки, є ще досить значний масив російських сил в цих областях", - додав Кірбі.
Що було раніше
Міністр оборони України Андрій Таран напередодні заявив, що Росія дуже повільно відводить війська від кордону з Україною, сьогодні можна говорити про відвід усього 4 тисяч військових з даної ділянки.
Контекст
Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону.
Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО.
За даними керівництва ЄС і України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців.
Російській міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях "контрольними перевірками".
Москва 22 квітня оголосила про відвід військ.
Президент України Володимир Зеленський після цього вказав, що Україна завжди пильна, однак вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності і деескалації ситуації на Донбасі.
Зараз, за повідомленнями ЗМІ, на кордоні - близько 80 тис. людей російського контингенту.