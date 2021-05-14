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У Пентагоні досі не впевнені, що Росія робила біля кордонів України: дорікають Кремлю в нестачі прозорості

Київ • УНН

 • 29193 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Контраст між прозорістю, продемонстрованою Сполученими Штатами та їхніми європейськими союзниками, і Росією, найбільш очевидний в тому, як кожна зі сторін проводить навчання. Це, зокрема, демонструє приклад, коли РФ зосередила біля кордонів з Україною більше 100 тис. військових без єдиного пояснення, заявив представник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу 13 травня, передає УНН.

У Пентагоні досі не впевнені, що Росія робила біля кордонів України: дорікають Кремлю в нестачі прозорості

Так, представник Пентагону відзвітував про проведення військових навчань НАТО Defender Europe 21.

Цитата:

"Ми збираємося продовжувати розповідати вам якомога частіше, як проходить це навчання, тому що ми вважаємо, що прозорість важлива, а також необхідна для того, щоб допомогти уникнути будь-яких непорозумінь і прорахунків", - сказав Кірбі.

Деталі

У Пентагоні порівняли прозорість Вашингтона з недавніми "навчаннями" Росії на територіі тимчасово окупованого Криму та вздовж кордону з Україною.

"Росіяни направили в цей район понад 100 000 людей без єдиного пояснення. Незважаючи на неодноразові запитання європейських і американських лідерів, росіяни мало говорили про те, що саме вони розгортають або, що більш важливо, чому вони розміщують війська і засоби в регіоні", - заявили у відомстві.

Кремль заявив, що сили були там на "навчаннях". І тим не менше, це було найбільше нарощування з тих пір, як Росія незаконно анексувала український півострів.

За словами Кірбі, російські лідери заявили про відвід військ, але не всі солдати дійсно покинули регіон.

Цитата:

"Ми бачили, як деякі з їхніх сил йшли з цих районів на сході України та окупованого Криму, але не всі", - сказав він.

"Ми бачили, як деякі (російські війська йдуть), але не всі, і ми продовжуємо закликати їх припинити агресію в Україні, бути більш прозорими щодо того, що вони роблять. Це ніколи не було абсолютно ясним, чесно кажучи. Ми бачили коментарі про те, що це були навчання, але, знову ж таки, є ще досить значний масив російських сил в цих областях", - додав Кірбі.

Що було раніше

Міністр оборони України Андрій Таран напередодні заявив, що Росія дуже повільно відводить війська від кордону з Україною, сьогодні можна говорити про відвід усього 4 тисяч військових з даної ділянки.

Контекст

Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону.

Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО.

За даними керівництва ЄС і України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців.

Російській міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях "контрольними перевірками".

Москва 22 квітня оголосила про відвід військ.

Президент України Володимир Зеленський після цього вказав, що Україна завжди пильна, однак вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності і деескалації ситуації на Донбасі.

Зараз, за повідомленнями ЗМІ, на кордоні - близько 80 тис. людей російського контингенту.

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