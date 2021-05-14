В Пентагоне до сих пор не уверены, что Россия делала у границ Украины: упрекают Кремль в недостатке прозрачности
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Контраст между прозрачностью, продемонстрованной Соединенными Штатами и их европейскими союзниками, и Россией, наиболее очевиден в том, как каждая из сторон проводит учения. Это, в частности, демонстрирует пример, когда РФ сосредоточила у границ с Украиной более 100 тыс. военных без единого объяснения, заявил представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге 13 мая, передает УНН.
Так, представитель Пентагона отчитался о проведении военных учений НАТО Defender Europe 21.
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"Мы собираемся продолжать рассказывать вам как можно чаще, как проходит это учение, потому что мы считаем, что прозрачность важна, а также необходима для того, чтобы помочь избежать любых недоразумений и просчетов", - сказал Кирби.
Детали
В Пентагоне сравнили прозрачность Вашингтона с недавними "учениями" России на територии временно оккупированного Крыма и вдоль границы с Украиной.
"Русские направили в этот район более 100 000 человек без единого объяснения. Несмотря на неоднократные вопросы европейских и американских лидеров, россияне мало говорили о том, что именно они разворачивают или, что более важно, почему они размещают войска и средства в регионе", - заявили в ведомстве.
Кремль заявил, что силы были там на "учениях". И тем не менее, это было крупнейшее наращивание с тех пор, как Россия незаконно аннексировала украинский полуостров.
По словам Кирби, российские лидеры заявили об отводе войск, но не все солдаты действительно покинули регион.
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"Мы видели, как некоторые из их сил уходили из этих районов на востоке Украины и оккупированного Крыма, но не все", - сказал он.
"Мы видели, как некоторые (российские войска уходят), но не все, и мы продолжаем призывать их прекратить агрессию в Украине, быть более прозрачными о том, что они делают. Это никогда не было абсолютно ясным, честно говоря. Мы видели комментарии о то, что это были учения, но, опять же, есть еще довольно значительный массив российских сил в этих областях", - добавил Кирби.
Что было раньше
Министр обороны Украины Андрей Таран накануне заявил, что Россия очень медленно отводит войска от границы с Украиной, сегодня можно говорить об отводе всего 4 тысяч военных с данного участка.
Контекст
Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы.
Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО.
По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила возле границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 000 военнослужащих.
Российской министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками".
Москва 22 апреля объявила об отводе войск.
Президент Украины Владимир Зеленский после этого указал, что Украина всегда внимательна, однако приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.
Сейчас, по сообщениям СМИ, на границе - около 80 тыс. человек российского контингента.