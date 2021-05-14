В Пентагоне до сих пор не уверены, что Россия делала у границ Украины: упрекают Кремль в недостатке прозрачности

Так, представитель Пентагона отчитался о проведении военных учений НАТО Defender Europe 21.

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"Мы собираемся продолжать рассказывать вам как можно чаще, как проходит это учение, потому что мы считаем, что прозрачность важна, а также необходима для того, чтобы помочь избежать любых недоразумений и просчетов", - сказал Кирби.

Детали

В Пентагоне сравнили прозрачность Вашингтона с недавними "учениями" России на територии временно оккупированного Крыма и вдоль границы с Украиной.

"Русские направили в этот район более 100 000 человек без единого объяснения. Несмотря на неоднократные вопросы европейских и американских лидеров, россияне мало говорили о том, что именно они разворачивают или, что более важно, почему они размещают войска и средства в регионе", - заявили в ведомстве.

Кремль заявил, что силы были там на "учениях". И тем не менее, это было крупнейшее наращивание с тех пор, как Россия незаконно аннексировала украинский полуостров.

По словам Кирби, российские лидеры заявили об отводе войск, но не все солдаты действительно покинули регион.

Цитата:

"Мы видели, как некоторые из их сил уходили из этих районов на востоке Украины и оккупированного Крыма, но не все", - сказал он.

"Мы видели, как некоторые (российские войска уходят), но не все, и мы продолжаем призывать их прекратить агрессию в Украине, быть более прозрачными о том, что они делают. Это никогда не было абсолютно ясным, честно говоря. Мы видели комментарии о то, что это были учения, но, опять же, есть еще довольно значительный массив российских сил в этих областях", - добавил Кирби.

Что было раньше

Министр обороны Украины Андрей Таран накануне заявил, что Россия очень медленно отводит войска от границы с Украиной, сегодня можно говорить об отводе всего 4 тысяч военных с данного участка.

Контекст

Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы.



Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО.



По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила возле границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 000 военнослужащих.



Российской министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками".



Москва 22 апреля объявила об отводе войск.



Президент Украины Владимир Зеленский после этого указал, что Украина всегда внимательна, однако приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.

Сейчас, по сообщениям СМИ, на границе - около 80 тыс. человек российского контингента.



