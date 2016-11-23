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У пенсіонерки з Рівненщини дві шахрайки "зняли порчу" за 60 тис. грн

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 23 листопада. УНН. Поліцейські Зарічненського району розшукують двох жінок, які ошукали 76-річну пенсіонерку із села Серники. Про це кореспонденту УНН повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

У пенсіонерки з Рівненщини дві шахрайки "зняли порчу" за 60 тис. грн

Вчора зловмисниці, яким орієнтовно 20 і 40 років, завітали до господарства жінки та запропонували купити горіхи.

У цей момент завели розмову про порчу в родині. Запропонували зняти прокляття за гроші. Спочатку жінка винесла 5 тис. грн, але шахрайки наполягали на збільшенні винагороди.

Пенсіонерка принесла їм ще 55 тис. грн, які жінки загорнули в рушник і наказали покласти під подушку. Попросили принести кружку води, а тим часом вкрали гроші та зникли.

Постраждала розповіла, хоч вона і розуміла й намагалася контролювати ситуацію, все ж перебувала ніби під гіпнозом. Єдине, встигла розгледіти легковик бежевого кольору, на якій зникли аферистки.

За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України.

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