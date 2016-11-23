Пенсионерке в Ровенской области две мошенницы "сняли порчу" за 60 тыс. грн
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 23 ноября. УНН. Полицейские Заричненского района разыскивают двух женщин, которые обманули 76-летнюю пенсионерку из села Серники. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.
Вчера злоумышленницы, которым ориентировочно 20 и 40 лет, посетили хозяйство женщины и предложили купить орехи.
В этот момент завели разговор о порче в семье. Предложили снять проклятие за деньги. Сначала женщина вынесла 5 тыс. грн, но мошенницы настаивали на увеличении вознаграждения.
Пенсионерка принесла им еще 55 тыс. грн, которые женщины завернули в полотенце и приказали положить под подушку. Попросили принести кружку воды, а тем временем украли деньги и исчезли.
Пострадавшая рассказала, хоть она и понимала и старалась контролировать ситуацию, все же находилась как под гипнозом. Единственное, успела разглядеть легковушку бежевого цвета, на которой скрылись аферистки.
По факту мошенничества следователи открыли уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины.