У Пекіні закликають громадян залишатися вдома на вихідні через зростання випадків COVID-19

Деталі

Район Чаоян у Пекіні, де розташовані посольства та великі офісні будівлі, закликав мешканців залишатися вдома у ці вихідні після того, як місто повідомило про рекордні 466 випадків зараження за четвер.

Деякі ресторани в районі заявили, що їм наказали припинити подавати обіди, в той час як деяким людям у їхніх житлових комплексах було наказано складати щоденні тести на COVID-19. Інтенсивне тестування пов'язане з тим, деякі міста скорочують безкоштовне тестування населення, що виснажує муніципальні фінанси.

У п'ятницю Китай повідомив про 25 129 нових місцевих інфекцій порівняно з 23 132 днем ​​раніше і наблизився до рекорду більш ніж 29 000, зареєстрованому у квітні в розпал спалаху в Шанхаї.

Міністерство культури і туризму Китаю в п'ятницю випустило інструкції для туристичних агенцій, розважальних та концертних майданчиків, знявши обмеження на кількість людей, допущених до театрів та на заходи, такі як концерти та музичні фестивалі, у районах з низьким рівнем ризику без спалахів.

Цього тижня кількість людей у ​​метро різко скоротилася у низці найбільших міст Китаю, у тому числі у великих економічних центрах, таких як Пекін, Гуанчжоу та Чунцін, незважаючи на оновлені заходи, що поклали край масовому тестуванню та загальноміським блокуванням.

Згідно з аналізом проведеним Bloomberg, останніми днями в Чунцині використання метро впало на 91%. Тим часом з вихідних кількість щоденних нових місцевих випадків COVID-19 подвоїлася, перевищивши 4600 у четвер.

Аналогічна ситуація у південному торговому центрі Гуанчжоу. У той час, як тільки частина його головного ділового району знаходиться під обмеженням руху, використання метро цього тижня скоротилося на 70 відсотків. Місто повідомляє про найбільше збільшення кількості щоденних інфекцій у країні: у четвер було зареєстровано понад 9000 нових місцевих випадків.