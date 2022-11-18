В Пекине призывают граждан оставаться дома на выходные из-за роста случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Крупнейший район Пекина призвал людей оставаться дома в выходные дни. Во многих китайских городах увеличились вспышки COVID-19, несмотря на то, что Китай еще больше усовершенствовал свои карантинные правила, сняв ограничение вместительности в развлекательных заведениях. Об этом пишут Bloomberg и Reuters, передает УНН.
Детали
Район Чаоян в Пекине, где расположены посольства и крупные офисные здания, призвал жителей оставаться дома в эти выходные после того, как город сообщил о рекордных 466 случаях заражения за четверг.
Некоторые рестораны в районе заявили, что им приказали прекратить подавать обеды, в то время как некоторым людям в их жилых комплексах было приказано сдавать ежедневные тесты на COVID-19. Интенсивное тестирование связано с тем, что некоторые города сокращают бесплатное тестирование населения, что истощает муниципальные финансы.
В пятницу Китай сообщил о 25 129 новых местных инфекциях по сравнению с 23 132 днем ранее и приблизился к рекорду более 29 000, зарегистрированному в апреле в разгар вспышки в Шанхае.
Министерство культуры и туризма Китая в пятницу выпустило инструкции для туристических агентств, развлекательных и концертных площадок, сняв ограничения на количество людей, допущенных в театры и на мероприятия, такие как концерты и музыкальные фестивали, в районах с низким уровнем риска без вспышек.
На этой неделе количество людей в метро резко сократилось в ряде крупнейших городов Китая, в том числе в крупных экономических центрах, таких как Пекин, Гуанчжоу и Чунцин, несмотря на обновленные меры, которые положили конец массовому тестированию и общегородским блокировкам.
Согласно анализу проведенному Bloomberg, в последние дни в Чунцине использование метро упало на 91%. Между тем с выходных количество ежедневных новых местных случаев COVID-19 удвоилось, превысив 4600 в четверг.
Аналогичная ситуация в южном торговом центре Гуанчжоу. В то время как только часть его главного делового района находится под ограничением движения, использование метро на этой неделе сократилось на 70 процентов. Город сообщает о наибольшем увеличении количества ежедневных инфекций в стране: в четверг было зарегистрировано более 9000 новых местных случаев.