В Пекине призывают граждан оставаться дома на выходные из-за роста случаев COVID-19

Детали

Район Чаоян в Пекине, где расположены посольства и крупные офисные здания, призвал жителей оставаться дома в эти выходные после того, как город сообщил о рекордных 466 случаях заражения за четверг.

Некоторые рестораны в районе заявили, что им приказали прекратить подавать обеды, в то время как некоторым людям в их жилых комплексах было приказано сдавать ежедневные тесты на COVID-19. Интенсивное тестирование связано с тем, что некоторые города сокращают бесплатное тестирование населения, что истощает муниципальные финансы.

В пятницу Китай сообщил о 25 129 новых местных инфекциях по сравнению с 23 132 днем ​​ранее и приблизился к рекорду более 29 000, зарегистрированному в апреле в разгар вспышки в Шанхае.

Министерство культуры и туризма Китая в пятницу выпустило инструкции для туристических агентств, развлекательных и концертных площадок, сняв ограничения на количество людей, допущенных в театры и на мероприятия, такие как концерты и музыкальные фестивали, в районах с низким уровнем риска без вспышек.

На этой неделе количество людей в метро резко сократилось в ряде крупнейших городов Китая, в том числе в крупных экономических центрах, таких как Пекин, Гуанчжоу и Чунцин, несмотря на обновленные меры, которые положили конец массовому тестированию и общегородским блокировкам.

Согласно анализу проведенному Bloomberg, в последние дни в Чунцине использование метро упало на 91%. Между тем с выходных количество ежедневных новых местных случаев COVID-19 удвоилось, превысив 4600 в четверг.

Аналогичная ситуация в южном торговом центре Гуанчжоу. В то время как только часть его главного делового района находится под ограничением движения, использование метро на этой неделе сократилось на 70 процентов. Город сообщает о наибольшем увеличении количества ежедневных инфекций в стране: в четверг было зарегистрировано более 9000 новых местных случаев.