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У Павлограді горіла багатоповерхівка

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Павлограді горіла багатоповерхівка, жертв немає. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Дніпропетровській області, передає УНН.

У Павлограді горіла багатоповерхівка

“3-го вересня о 15:35 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що на вулиці Сергія Корольова міста Павлоград, горить квартира на п’ятому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з балкону квартири на п’ятому поверсі виривалось відкрите полум’я.

“Пожежа розповсюдилась на балкон та охопила речі домашнього вжитку. Вогнем знищено речі домашнього вжитку та облицювання балкону 4-х кімнатної квартири. Пошкоджено вхідні двері на балкон та віконна рама. Загальна площа пожежі склала 8 метрів. кв. Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає. Пожежу локалізовано о 16:00 та ліквідовано о 17:21”, — повідомили в ДСНС.

Як повідомляв УНН, під час ліквідації пожежі у Царичанському районі Дніпропетровської області вогнеборці виявили тіло чоловіка без ознак життя.

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