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В Павлограде горела многоэтажка

Киев • УНН

 • 12406 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Павлограде горела многоэтажка, жертв нет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.

В Павлограде горела многоэтажка

“3 сентября в 15:35 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о том, что на улице Сергея Королева города Павлоград, горит квартира на пятом этаже девятиэтажного жилого дома”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с балкона квартиры на пятом этаже вырывалось открытое пламя.

“Пожар распространился на балкон и охватил вещи домашнего обихода. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода и облицовки балкона 4-х комнатной квартиры. Повреждены входные двери на балкон и оконная рама. Общая площадь пожара составила 8 кв. м. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Пожар локализован в 16:00 и ликвидирован в 17:21”, — сообщили в ГСЧС.

Как сообщал УНН, во время ликвидации пожара в Царичанском районе Днепропетровской области пожарные обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

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