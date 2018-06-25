У ПАРЄ в четвер відбудуться дебати щодо українських політв'язнів Кремля
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. У Парламентській асамблеї Ради Європи в четвер 28 червня відбудуться дебати щодо українських політв'язнів у Росії. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова делегації України в ПАРЄ Володимир Ар’єв, передає УНН.
"Мені вдалося переконати Бюро ПАРЄ! Дебати щодо українських заручників Кремля відбудуться в Страсбурзі у четвер вранці", - повідомив В.Ар'єв.
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Нагадаємо, 21 червня Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним закликав його звільнити українських заручників та наголосив на важливості допуску Омбудсмена до утримуваного в РФ Олега Сенцова.