У ПАРЄ в четвер відбудуться дебати щодо українських політв'язнів Кремля

"Мені вдалося переконати Бюро ПАРЄ! Дебати щодо українських заручників Кремля відбудуться в Страсбурзі у четвер вранці", - повідомив В.Ар'єв.

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Нагадаємо, 21 червня Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним закликав його звільнити українських заручників та наголосив на важливості допуску Омбудсмена до утримуваного в РФ Олега Сенцова.