В ПАСЕ в четверг состоятся дебаты по украинским политзаключенным Кремля
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В Парламентской ассамблее Совета Европы в четверг, 28 июня состоятся дебаты относительно украинских политзаключенных в России. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев, передает УНН.
"Мне удалось убедить Бюро ПАСЕ! Дебаты относительно украинских заложников Кремля состоятся в Страсбурге в четверг утром", - сообщил Арьев.
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Напомним, 21 июня Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвал его освободить украинских заложников и подчеркнул важность допуска Омбудсмена удерживаемого в РФ Олега Сенцова.