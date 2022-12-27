У парламенті Фінляндії закликають уряд першими в Європі почати постачання Україні танків Leopard 2

ukru
19:27 • 10779 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 41867 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 86416 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 137756 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 162703 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 338011 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 217320 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 192915 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 324395 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458903 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.9 м/с
91 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Трамп пропонує допомогу Україні, але з великою вигодою для США - Politico

31 березня, 12:04 • 38678 перегляди

Стара “копійка” та ікони: нардеп-втікач Дмитрук подав декларацію

31 березня, 12:39 • 31506 перегляди

Понад 1,4 млн грн зарплати, кілька будинків та земділянок на Київщині: що задекларував Лісовий

31 березня, 12:43 • 50721 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 111570 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 73396 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 338012 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 324395 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 542836 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 674099 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 694598 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 73396 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 111570 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198215 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224316 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217318 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

У парламенті Фінляндії закликають уряд першими в Європі почати постачання Україні танків Leopard 2

У парламенті Фінляндії закликають уряд першими в Європі почати постачання Україні танків Leopard 2

Київ • УНН

 • 493548 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Постачання Фінляндією Україні навіть невеликой партії танків німецького виробництва Leopard 2 започаткує дискурс про необхідність постачання західних танків іншими країнами Європи. Танки Leopard 2 мають перевагу над радянськими типами озброєнь, їх є велика кількість у різних країнах Європи, а постачання таких танків матиме вирішальне значення для перемоги України в війні. З таким зверненням до уряду Фінляндії виступили депутати фінського парламенту Андерс Адлеркройц (SFP), який представляє комітет із оборони та голова партії «Зелених» у фінському парламенті Атте Харьянне, передає УНН із посилпанням на Guildhall.

Деталі

"Війна в Україні переходить у другий рік. Наразі ініціатива належить Україні, але кінця війни найближчим часом не передбачається. Війна йде і поступово мучить Україну.

Успіх України заснований не лише на потужній волі захищатися, також, він базується на допомозі, наданій Заходом у вигляді озброєнь та тренувань. Ця допомога і визначить, скільки триватиме війна. У наших же власних інтересах, інтересах Європи та вільного світу, щоб ця війна закінчилася якнайшвидшою перемогою України. Ми не повинні дозволити Росії жити в ілюзії хоч якихось успіхів унаслідок цієї агресивної злочинної війни. Матеріально-технічна допомога Україні має продовжуватися та має бути посилена", - йдеться у зверненні від фінських парламентарів.

Крім того, парламентарі зауважують, що незважаючи на рішучу підтримку України, низка озброєнь все ще виключається зі списків допомоги. Серед інших позицій, все ще не стали предметом постачання сучасні західні танки. Такі танки значно посилили б бойові можливості України на полі бою. Нові типи озброєнь вимагають підготовки, тому раціонально та розумно надати Україні велику кількість танків одного типу, управлінню якими Збройні Сили України зможуть бути ефективно навчені.

Цитата

"Танк німецького виробництва Leopard – 2 ідеально підходить для цього завдання. Тисячі його модифікацій були збудовані з кінця 1970-х і поряд з іншими країнами використовуються у Німеччині, Нідерландах, Швеції, Данії, Іспанії, Норвегії, Польщі та Фінляндії. Це один із найбільш широко використовуваних танків. За показниками ці танки перевершують озброєння радянської доби. За часів Холодної Війни стратегія Заходу була заснована на досягненні якісної переваги над агресором, який, як передбачалося, мав перевагу в кількості.

Завдяки спільним зусиллям Європи ми могли б ймовірно вирішальним чином сприяти збереженню Україною поточної динаміки в ході війни.

Загалом Фінляндія має близько двохсот танків Leopard 2. Географічні особливості обмежують наші можливості з передачі великих обсягів критично важливого озброєння. Але сигнал про готовність надати навіть невелику кількість танків міг би дати початок європейському дискурсу з цього питання. Зробити це потрібно зараз", - йдкеться у зверненні.

Як зазначили парламентарі, розпочавши цю дискусію зараз, ми посіємо насіння для більш розширеної та ефективної допомоги.

"Оборонні спроможності самої Фінляндії не повинні стати предметом компромісу, але абсолютно очевидним є те, що успіх України має ключове значення для нашої власної безпеки. Якщо ми починаємо постачання танків, відразу ж починається робота щодо їх заміщення (новими типами танків – ред.).

Ризик того, що збільшення підтримки призведе до ескалації, не потрібно переоцінювати. Характер нашої допомоги вагомо не зміниться з тим, якщо допомога включила б постачання танків. Нам також важливо бути дуже обережними в тому, щоб не давати оцінку нашої допомоги на підставі російських наративів, вона має оцінюватися на підставі того, чи така допомога відстоює наші національні інтереси та цінності", - сказано у зверненні.

Нагадаємо

Раніше також у Національній Асамблеї Франції, член комітету з оборони Жан-Шарль Ларссоньє заявив про необхідність передачі Україні важких французьких танків Leclerc.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітикаНовини Світу
Bitcoin
$82,429.00
Золото
$3,157.02
Tesla
$258.01
Brent
$74.69
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,819.68