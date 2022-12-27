У парламенті Фінляндії закликають уряд першими в Європі почати постачання Україні танків Leopard 2

Деталі

"Війна в Україні переходить у другий рік. Наразі ініціатива належить Україні, але кінця війни найближчим часом не передбачається. Війна йде і поступово мучить Україну.

Успіх України заснований не лише на потужній волі захищатися, також, він базується на допомозі, наданій Заходом у вигляді озброєнь та тренувань. Ця допомога і визначить, скільки триватиме війна. У наших же власних інтересах, інтересах Європи та вільного світу, щоб ця війна закінчилася якнайшвидшою перемогою України. Ми не повинні дозволити Росії жити в ілюзії хоч якихось успіхів унаслідок цієї агресивної злочинної війни. Матеріально-технічна допомога Україні має продовжуватися та має бути посилена", - йдеться у зверненні від фінських парламентарів.

Крім того, парламентарі зауважують, що незважаючи на рішучу підтримку України, низка озброєнь все ще виключається зі списків допомоги. Серед інших позицій, все ще не стали предметом постачання сучасні західні танки. Такі танки значно посилили б бойові можливості України на полі бою. Нові типи озброєнь вимагають підготовки, тому раціонально та розумно надати Україні велику кількість танків одного типу, управлінню якими Збройні Сили України зможуть бути ефективно навчені.

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"Танк німецького виробництва Leopard – 2 ідеально підходить для цього завдання. Тисячі його модифікацій були збудовані з кінця 1970-х і поряд з іншими країнами використовуються у Німеччині, Нідерландах, Швеції, Данії, Іспанії, Норвегії, Польщі та Фінляндії. Це один із найбільш широко використовуваних танків. За показниками ці танки перевершують озброєння радянської доби. За часів Холодної Війни стратегія Заходу була заснована на досягненні якісної переваги над агресором, який, як передбачалося, мав перевагу в кількості.

Завдяки спільним зусиллям Європи ми могли б ймовірно вирішальним чином сприяти збереженню Україною поточної динаміки в ході війни.

Загалом Фінляндія має близько двохсот танків Leopard 2. Географічні особливості обмежують наші можливості з передачі великих обсягів критично важливого озброєння. Але сигнал про готовність надати навіть невелику кількість танків міг би дати початок європейському дискурсу з цього питання. Зробити це потрібно зараз", - йдкеться у зверненні.

Як зазначили парламентарі, розпочавши цю дискусію зараз, ми посіємо насіння для більш розширеної та ефективної допомоги.

"Оборонні спроможності самої Фінляндії не повинні стати предметом компромісу, але абсолютно очевидним є те, що успіх України має ключове значення для нашої власної безпеки. Якщо ми починаємо постачання танків, відразу ж починається робота щодо їх заміщення (новими типами танків – ред.).

Ризик того, що збільшення підтримки призведе до ескалації, не потрібно переоцінювати. Характер нашої допомоги вагомо не зміниться з тим, якщо допомога включила б постачання танків. Нам також важливо бути дуже обережними в тому, щоб не давати оцінку нашої допомоги на підставі російських наративів, вона має оцінюватися на підставі того, чи така допомога відстоює наші національні інтереси та цінності", - сказано у зверненні.

Нагадаємо

Раніше також у Національній Асамблеї Франції, член комітету з оборони Жан-Шарль Ларссоньє заявив про необхідність передачі Україні важких французьких танків Leclerc.