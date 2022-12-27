В парламенте Финляндии призывают правительство первыми в Европе начать поставку Украине танков Leopard 2

Детали

"Война в Украине переходит во второй год. Сейчас инициатива принадлежит Украине, но конца войны в скором времени не предвидится. Война идет и постепенно терзает Украину.

Успех Украины основан не только на мощной воле защищаться, но так же он основан на помощи, предоставленной Западом в виде вооружений и тренировок. Эта помощь и определит, сколько будет длиться война. В наших же собственных интересах, интересах Европы и свободного мира, чтобы эта война закончилась как можно более быстрой победой Украины. Мы не должны позволить России жить в иллюзии хоть каких-либо успехов в результате этой агрессивной преступной войны. Материально-техническая помощь Украине должна продолжаться и должна быть усилена", - говорится в обращении от финских парламентариев.

Кроме того, парламентарии отмечают, что, несмотря на решительную поддержку Украины, ряд вооружений все еще исключается из списков помощи. Среди других позиций все еще не стали предметом поставки современные западные танки. Такие танки значительно усилили бы боевые возможности Украины на поле боя. Новые типы вооружений требуют подготовки, поэтому рационально и разумно предоставить Украине множество танков одного типа, управлению которыми Вооруженные Силы Украины смогут быть эффективно обучены.

Цитата

"Танк немецного производства Leopard – 2 идеально подходит для этой задачи. Тысячи его модификаций были построены с конца 1970-х и наряду с другими странами используются в Германии, Нидерландах, Швеции, Дании, Испании, Норвегии, Польше и Финляндии. Это один из самых шырокоиспользуемых танков. По показателям эти танки превосходят вооружение советской эпохи. Во времена Холодной Войны стратегия Запада была основана на достижении качественного превосходства над агрессором, который как предполагалось располагал преимуществом в количестве.

Благодаря совместным усилиям Европы, мы могли бы вероятно решающим образом способствовать сохранению Украиной текущей динамики в ходе войны.

В общей сложности Финляндия имеет около двухсот танков Leopard 2. Географичекские особенности ограничивает наши возможности по передаче больших объемов критически важного вооружения. Но сигнал о готовности предоставить даже небольшое число танков, мог бы дать начало европейскому дискурсу по данному вопросу. Сделать это необходимо сейчас", - говорится в обращении.

Как отметили парламентарии, "начав эту дискуссию сейчас, мы посеем семена для более расширенной и эффективной помощи".

"Оборонные способности самой Финляндии не должны стать предметом компромисса, но абсолютно очевидно то, что успех Украины имеет ключевое значение для нашей безопасности. Если мы начинаем поставки танков, сразу же начинается работа по их замещению.

Риск того, что увеличение поддержки приведет к эскалации не нужно переоценивать. Характер нашей помощи весомо не изменится с тем, что помощь включила бы в себя поставки танков. Нам также важно быть очень осторожными в том, чтобы не давать оценку нашей помощи на основании российских нарративов, она должна оцениваться на основании того, отстаивает ли такая помощь наши национальные интересы и ценност", - сказано в обращении.

Напомним

Ранее также в Национальной Ассамблее Франции, член комитета по обороне Жан-Шарль Ларсонье выступил с заявлением о необходимости передачи Украинет тяжелых французских танков Leclerc.