У ПАР сформували уряд національної єдності
Київ • УНН
Президент ПАР Сиріл Рамафоса оголосив про формування безпрецедентного уряду національної єдності, до складу якого увійшли 11 парламентських партій, а колишня опозиція отримала 12 з 32 міністерських посад.
Президент ПАР Сиріл Рамафоса оголосив про створення в країні уряду національної єдності із 11 парламентських партій. Як передає AFP, колишня опозиція отримала 12 міністерських постів із 32, передає УНН.
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"Африканський національний конгрес", який править у ПАР 30 років, втратив абсолютну більшість за підсумками виборів.
"Уряд національної єдності у його нинішній формі є безпрецедентним в історії ПАР. <...> Новий уряд приділятиме першочергову увагу швидкому, інклюзивному та сталому економічному зростанню та створенню більш справедливого суспільства, борючись із бідністю, нерівністю та безробіттям",— сказав Рамфоса в телезверненні.
АНК у новому уряді отримав 20 із 32 постів у кабміні. Партія зайняла ключові відомства - МЗС, Міноборони, міністерство фінансів, міністерство юстиції та інші. Колишній опозиційний "Демократичний альянс" отримав шість міністерств, його лідер Джон Стейнхейзен очолив міністерство сільського господарства.
Партія свободи Інкату отримала два міністерські крісла, по одному відомству отримали ще чотири партії.
На виборах у травні "Африканський національний конгрес", що править у ПАР з 1994 року, переміг, отримавши 40,2% голосів. АНК довелося домовлятися з іншими партіями, оскільки він не зміг отримати абсолютну більшість у парламенті. У середині червня Національна асамблея республіки знову обрала Сиріла Рамафосу президентом.
Сиріла Рамафосу переобрали президентом ПАР15.06.24, 02:44 • 34331 перегляд