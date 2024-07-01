Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил о создании в стране правительства национального единства из 11 парламентских партий. Как передает AFP, бывшая оппозиция получила 12 министерских постов из 32, передает УНН.

Детали

"Африканский национальный конгресс", который правит в ЮАР 30 лет, потерял абсолютное большинство по итогам выборов.

"Правительство национального единства в его нынешней форме является беспрецедентным в истории ЮАР. <...> Новое правительство будет уделять первоочередное внимание быстрому, инклюзивному и устойчивому экономическому росту и созданию более справедливого общества, борясь с бедностью, неравенством и безработицей",- сказал Рамфоса в телеобращении.

АНК в новом правительстве получил 20 из 32 постов в кабмине. Партия заняла ключевые ведомства - МИД, Минобороны, министерство финансов, министерство юстиции и другие. Бывший оппозиционный "Демократический альянс" получил шесть министерств, его лидер Джон Стейнхейзен возглавил министерство сельского хозяйства.

Партия свободы Инкату получила два министерских кресла, по одному ведомству получили еще четыре партии.

На выборах в мае "Африканский национальный конгресс", правящий в ЮАР с 1994 года, победил, получив 40,2% голосов. АНК пришлось договариваться с другими партиями, поскольку он не смог получить абсолютное большинство в парламенте. В середине июня Национальная ассамблея республики вновь избрала Сирила Рамафосу президентом.

Сирила Рамафосу переизбрали президентом ЮАР