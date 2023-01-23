У Нью-Йорку до Дня Соборності України висадили понад 300 соняшників

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Відвідати соняшниковий сад жителі Нью-Йорка могли з 19 по 22 січня.

Організатори закликали охочих сфотографуватися на тлі соняшників, поділитися фотографіями в соцмережах з хештегом #UnifyUkraine і висловити підтримку українцям, як тим, хто вимушено залишив Україну, так і тим, хто залишився, щоб боротися за свободу, пише МЗС.

Додамо

Як відомо, 22 січня, в Україні відзначають День Соборності. Це державне свято, започатковане указом Президента України в 1999 році.

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