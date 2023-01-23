В Нью-Йорке ко Дню Соборности Украины высадили более 300 подсолнухов

Детали

Посетить подсолнечный сад жители Нью-Йорка могли с 19 по 22 января.

Организаторы призвали желающих сфотографироваться на фоне подсолнухов, поделиться фотографиями в соцсетях с хэштегом #UnifyUkraine и выразить поддержку украинцам, как тем, кто вынужденно покинул Украину, так и тем, кто остался, чтобы бороться за свободу, пишет МИД.

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Как известно, 22 января, в Украине отмечают День Соборности. Это государственный праздник, учрежденный указом Президента Украины в 1999 году.

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