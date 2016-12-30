У новорічну ніч у на Житомирщині працюватимуть 160 поліцейських та 26 бійців Нацгвардії

“Безпосередньо у ніч з 31 грудня 2016 на 1 січня 2017 років на охорону публічного порядку заступлять 160 поліцейських і 26 бійців Національної гвардії. Масові заходи заплановані у майже всіх районних центрах області за участю 6 тисяч громадян. Правоохоронці працюватимуть безпосередньо у місцях їх проведення”, — повідомили у поліції.

У посиленому режимі правоохоронці працюватимуть з 31 грудня по 3 січня, а також з 6 по 10 січня.

На посилений режим патрулювання з сьогоднішнього дня переходить і патрульна поліція Житомира. На свята працюватимуть всі екіпажі поліції.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, безпеку Одеси в новорічну ніч забезпечуватимуть посилені наряди поліції.