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В новогоднюю ночь в Житомирской области будет работать 160 полицейских и 26 бойцов Нацгвардии

В новогоднюю ночь в Житомирской области будет работать 160 полицейских и 26 бойцов Нацгвардии

Киев • УНН

 • 16230 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 30 декабря. УНН. В ночь с 31 декабря на 1 января на территории Житомирской области будут работать 160 полицейских и 26 бойцов Национальной гвардии. Об этом проинформировали в отделе коммуникации ГУ НП в Житомирской области, сообщает УНН.

"Непосредственно в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года на охрану общественного порядка заступят 160 полицейских и 26 бойцов Национальной гвардии. Массовые мероприятия запланированы во многих районных центрах области с участием 6000 граждан. Правоохранители будут работать непосредственно в местах их проведения", - сообщили в полиции.

В усиленном режиме правоохранители будут работать с 31 декабря по 3 января, а также с 6 по 10 января.

На усиленный режим патрулирования с сегодняшнего дня переходит и патрульная полиция Житомира. На праздники будут работать все экипажи полиции.

Напомним, как сообщал УНН, безопасность Одессы в новогоднюю ночь будут обеспечивать усиленные наряды полиции.

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