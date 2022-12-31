У новорічну ніч російські окупанти залишили Херсон без світла
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У новорічну ніч російські окупанти залишили Херсон та населені пункти, що поруч із містом, без світла. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.
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Російські окупанти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури. Без електропостачання — центр міста, мікрорайон ХБК, Білозерка, Комишани та інші села.
"Найближчим часом енергетики приступлять до ремонтних робіт, аби щонайшвидше повернути херсонцям світло", - зазначив Янушевич.
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