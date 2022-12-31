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В новогоднюю ночь российские оккупанты оставили Херсон без света

В новогоднюю ночь российские оккупанты оставили Херсон без света

Киев • УНН

 • 525757 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. В новогоднюю ночь российские оккупанты оставили Херсон и населённые пункты, рядом с городом, без света. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.

Детали

Российские оккупанты попали в объект критической инфраструктуры. Без электроснабжения — центр города, микрорайон ХБК, Белозерка, Камышаны и другие села.

"В ближайшее время энергетики приступят к ремонтным работам, чтобы как можно быстрее вернуть херсонцам свет", - отметил Янушевич.

Напомним 

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице и работе ПВО.

Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал о работе ПВО в Киевской области.

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