У Норвегії померла 94-річна принцеса Астрід
Київ • УНН
Старша сестра покійного короля Гаральда померла у віці 94 років. Востаннє вона з’явилася на публіці на його похороні.
REUTERS/Dylan Martinez
Норвезька принцеса Астрід, старша сестра покійного короля Гаральда, померла в п’ятницю у віці 94 років. Про це йдеться в заяві королівського палацу, передає УНН із посиланням на Reuters.
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Брат Астрід, Гаральд, помер минулого місяця у віці 89 років, провівши на троні понад 35 років; востаннє принцеса з’явилася на публіці саме на його похороні в середу.
"Упродовж свого довгого життя принцеса Астрід представляла королівський дім із теплотою та почуттям обов’язку", — зазначив у заяві король Гокон VIII.
У Норвегії попрощалися із королем Гаральдом V09.09.26, 17:21 • 5262 перегляди