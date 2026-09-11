У Норвегії померла 94-річна принцеса Астрід

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Норвезька принцеса Астрід, старша сестра покійного короля Гаральда, померла в п’ятницю у віці 94 років. Про це йдеться в заяві королівського палацу, передає УНН із посиланням на Reuters.

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Брат Астрід, Гаральд, помер минулого місяця у віці 89 років, провівши на троні понад 35 років; востаннє принцеса з’явилася на публіці саме на його похороні в середу.

"Упродовж свого довгого життя принцеса Астрід представляла королівський дім із теплотою та почуттям обов’язку", — зазначив у заяві король Гокон VIII.

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