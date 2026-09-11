В Норвегии умерла 94-летняя принцесса Астрид
Киев • УНН
Старшая сестра покойного короля Харальда умерла в возрасте 94 лет. В последний раз она появилась на публике на его похоронах.
REUTERS/Dylan Martinez
Норвежская принцесса Астрид, старшая сестра покойного короля Харальда, умерла в пятницу в возрасте 94 лет. Об этом говорится в заявлении королевского дворца, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Брат Астрид, Харальд, умер в прошлом месяце в возрасте 89 лет, проведя на троне более 35 лет; в последний раз принцесса появилась на публике именно на его похоронах в среду.
"На протяжении своей долгой жизни принцесса Астрид представляла королевский дом с теплотой и чувством долга", — отметил в заявлении король Хокон VIII.
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