В Норвегии умерла 94-летняя принцесса Астрид

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Норвежская принцесса Астрид, старшая сестра покойного короля Харальда, умерла в пятницу в возрасте 94 лет. Об этом говорится в заявлении королевского дворца, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Брат Астрид, Харальд, умер в прошлом месяце в возрасте 89 лет, проведя на троне более 35 лет; в последний раз принцесса появилась на публике именно на его похоронах в среду.

"На протяжении своей долгой жизни принцесса Астрид представляла королевский дом с теплотой и чувством долга", — отметил в заявлении король Хокон VIII.

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