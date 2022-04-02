У низці населених пунктів на Київщині комендантська година триватиме 2,5 доби
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. На Київщині оголошена комендантська година з 21:00 до 6:00. У населених пунктах, що були звільнені від окупантів, посилені обмеження. Про це йдеться в повідомленні у Telegram-каналі голови Київської ОВА Олександра Павлюка, пише УНН.
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“На території Київської області запроваджується комендантська година з 21:00 до 06:00. Тимчасові обмеження діятимуть з 2 по 3 квітня на території Київської області”, - повідомив Павлюк.
“Виключення – населені пункти Броварського, Вишгородського та Бучанського районів, що знаходилися під російською окупацією та звільнені українськими силами оборони. Там комендантську годину посилено! На території цих міст та сіл обмеження діятимуть з 21:00 2 квітня до 06:00 5 квітня”, - йдеться в повідомленні.
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Зі слів голови ОВА, у цей час категорично забороняється перебувати на вулицях населених пунктів та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом та пішки.
Павлюк заклмкав кожного дотримуватись всіх рекомендацій влади, не виходити на вулиці в заборонений час, за виключенням сигналу тривоги, щоб перейти в укриття.
Він окремо звернувся до мешканців громад, що були звільнені від загарбників.
“Наразі важливо прибрати наслідки російської агресії –зачистити та розмінувати території. Не намагайтеся зараз повертатися до цих населених пунктів. Мешканці, що лишилися вдома – не виходьте на вулицю. Дайте можливість фахівцям зробити деблокування об'єктів інфраструктури для того, щоб ми могли повернути в громади повноцінне життя”, - наголосив голова ОВА.
Додамо
За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти не залишать окремих рубежів у Київській і Чернігівській областях, але як очікується, відійдуть впритул до кордону, заявляють у Генеральному штабі ЗСУ.
При цьому, за даними Генштабу, з Броварського напрямку у рф вже було виведено частину підрозділів загарбників, а на Сіверському - на відхід до рф зосереджена основна частина угрупування окупантів.
Як повідомив раніше сьогодні Олексій Арестович, українські військові на Київщині вже звільнили понад 30 населених пунктів від рашистських загарбників.