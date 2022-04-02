У низці населених пунктів на Київщині комендантська година триватиме 2,5 доби

КИЇВ. 2 квітня. УНН. На Київщині оголошена комендантська година з 21:00 до 6:00. У населених пунктах, що були звільнені від окупантів, посилені обмеження. Про це йдеться в повідомленні у Telegram-каналі голови Київської ОВА Олександра Павлюка, пише УНН.