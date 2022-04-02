В ряде населенных пунктов Киевской области комендантский час продлится 2,5 суток
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. На Киевщине объявлен комендантский час с 21:00 до 6:00. В населенных пунктах, освобожденных от оккупантов, усилены ограничения. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале главы Киевской ОВА Александра Павлюка, пишет УНН.
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“На территории Киевской области вводится комендантский час с 21:00 до 06:00. Временные ограничения будут действовать со 2 по 3 апреля на территории Киевской области”, - сообщил Павлюк.
“Исключение - населенные пункты Броварского, Вышгородского и Бучанского районов, находившиеся под российской оккупацией и освобожденные украинскими силами обороны. Там комендантский час усилен! На территории этих городов и сел ограничения будут действовать с 21:00 2 апреля до 06:00 5 апреля”, - говорится в сообщении.
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Со слов председателя ОВА, в это время категорически запрещается находиться на улицах населенных пунктов и в других общественных местах, передвигаться в транспорте и пешком.
Павлюк призвал каждого следовать всем рекомендациям властей, не выходить на улицы в запрещенное время, за исключением сигнала тревоги, чтобы перейти в укрытие.
Он отдельно обратился к жителям общин, которые были освобождены от захватчиков.
“Сейчас важно убрать последствия российской агрессии - зачистить и разминировать территории. Не пытайтесь сейчас возвращаться в эти населенные пункты. Жильцы, оставшиеся дома - не выходите на улицу. Дайте возможность специалистам сделать деблокирование объектов инфраструктуры для того, чтобы мы могли вернуть в общины полноценную жизнь”, - подчеркнул председатель ОВА.
Добавим
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты не оставят отдельных рубежей в Киевской и Черниговской областях, но как ожидается, отойдут вплотную к границе, заявляют в Генеральном штабе ВСУ.
При этом, по данным Генштаба, с Броварского направления в рф уже было выведено часть подразделений захватчиков, а на Северском - на уход в рф сосредоточена основная часть группировки оккупантов.
Как сообщил ранее сегодня Алексей Арестович, украинские военные на Киевщине уже освободили более 30 населенных пунктов от рашистських захватчиков.