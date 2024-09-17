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У Нью-Йорку затримали репера Дідді

У Нью-Йорку затримали репера Дідді

Київ • УНН

 • 19522 перегляди

Шона Комбса (Дідді) затримали в Нью-Йорку агенти внутрішньої безпеки. Його адвокат заявляє про несправедливе переслідування, наголошуючи, що Дідді "не злочинець".

Шона Комбса, відомого як Дідді, заарештували в Нью-Йорку. Він повинен відповідати за звинувачення на федеральному рівні, каже адвокат. Кілька джерел повідомили ABC News , що музичну легенду заарештували агенти внутрішньої безпеки, передає УНН.

Деталі

Адвокат Марк Аньїфіло каже в заяві, що він і клієнт розчаровані тим, що вони вважають несправедливим переслідуванням.

"Він не ідеальна людина, але він не злочинець", - каже адвокат за інформацією інформаційного агентства AP.

Репера Takeoff, учасника гурту Migos, застрелили у 28 років - TMZ01.11.22, 17:22 • 1256958 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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