У Нью-Йорку затримали репера Дідді
Київ • УНН
Шона Комбса (Дідді) затримали в Нью-Йорку агенти внутрішньої безпеки. Його адвокат заявляє про несправедливе переслідування, наголошуючи, що Дідді "не злочинець".
Шона Комбса, відомого як Дідді, заарештували в Нью-Йорку. Він повинен відповідати за звинувачення на федеральному рівні, каже адвокат. Кілька джерел повідомили ABC News , що музичну легенду заарештували агенти внутрішньої безпеки, передає УНН.
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Адвокат Марк Аньїфіло каже в заяві, що він і клієнт розчаровані тим, що вони вважають несправедливим переслідуванням.
"Він не ідеальна людина, але він не злочинець", - каже адвокат за інформацією інформаційного агентства AP.
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