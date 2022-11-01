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Репера Takeoff, учасника гурту Migos, застрелили у 28 років - TMZ

Репера Takeoff, учасника гурту Migos, застрелили у 28 років - TMZ

Київ • УНН

 • 1256959 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Репера Takeoff, учасника номінованого на премію «Греммі» хіп-хоп тріо Migos, було смертельно поранено у вівторок у боулінгу в Х'юстоні, штат Техас, повідомляє видання TMZ, передає УНН. Йому було 28 років.

Деталі

Видання повідомило, що Takeoff та інший учасник гурту Quavo грали в кості, коли «спалахнула сварка, і тоді хтось відкрив вогонь, стріляючи в Takeoff».

За словами поліції, ще двох людей було поранено та доставлено до районних лікарень.

За кілька годин до стрілянини Takeoff опублікував селфі з боулінгу.

Доповнення

Гурт Migos став відомим завдяки пісні 2013 року «Versace», на яку Дрейк зробив ремікс.

Після свого дебютного альбому «Yung Rich Nation» у 2015 році вони дебютували у чарті найкращих альбомів Billboard зі своїм другим альбомом «Culture».

Після підписання контракту з Motown та Capitol Records у 2017 році вони випустили «Culture II», знову посівши перше місце у чарті.

2021 року вони завершили трилогію «Culture III».

Quavo та Takeoff, які виступали дуетом, нещодавно випустили новий кліп на трек Messy.

Українські Національні Новини

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