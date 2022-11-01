Рэпера Takeoff, участника группы Migos, застрелили в 28 лет - TMZ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Рэпер Takeoff, участник номинированного на премию «Грэмми» хип-хоп трио Migos, был смертельно ранен во вторник в боулинге в Хьюстоне, штат Техас, сообщает издание TMZ, передает УНН. Ему было 28 лет.
Детали
Издание сообщило, что Takeoff и другой участник группы Quavo играли в кости, когда «вспыхнула ссора, и тогда кто-то открыл огонь, стреляя в Takeoff».
По словам полиции, еще два человека были ранены и доставлены в районные больницы.
За несколько часов до стрельбы Takeoff опубликовал селфи из боулинга.
Дополнение
Группа Migos стала известной благодаря песне 2013 года «Versace», на которую Дрейк сделал ремикс.
После своего дебютного альбома «Yung Rich Nation» в 2015 году они дебютировали в чарте лучших альбомов Billboard со своим вторым альбомом «Culture».
После подписания контракта с Motown и Capitol Records в 2017 году они выпустили «Culture II», снова заняв первое место в чарте.
В 2021 году они завершили трилогию «Culture III».
Quavo и Takeoff, которые выступали дуэтом, недавно выпустили новый клип на трек Messy.