В Нью-Йорке задержали рэпера Дидди
Киев • УНН
Шона Комбса (Дидди) задержали в Нью-Йорке агенты внутренней безопасности. Его адвокат заявляет о несправедливом преследовании, подчеркивая, что Дидди «не преступник».
Шона Комбса, известного как Дидди, арестовали в Нью-Йорке. Он должен отвечать за обвинения на федеральном уровне, говорит адвокат. Несколько источников сообщили ABC News, что музыкальную легенду арестовали агенты внутренней безопасности, передает УНН.
Детали
Адвокат Марк Аньифило говорит в заявлении, что он и клиент разочарованы тем, что они считают несправедливым преследованием.
«Он не идеальный человек, но он не преступник», - говорит адвокат по информации информационного агентства AP.
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