В Нью-Йорке задержали рэпера Дидди

Шона Комбса, известного как Дидди, арестовали в Нью-Йорке. Он должен отвечать за обвинения на федеральном уровне, говорит адвокат. Несколько источников сообщили ABC News, что музыкальную легенду арестовали агенты внутренней безопасности, передает УНН.

Детали

Адвокат Марк Аньифило говорит в заявлении, что он и клиент разочарованы тем, что они считают несправедливым преследованием.

«Он не идеальный человек, но он не преступник», - говорит адвокат по информации информационного агентства AP.

Репера Takeoff, учасника гурту Migos, застрелили у 28 років - TMZ