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У Німеччині виявили автодилера, який продав елітні авто в рф в обхід санкцій

У Німеччині виявили автодилера, який продав елітні авто в рф в обхід санкцій

Київ • УНН

 • 11241 перегляди

Німецький бізнесмен продав Porsche та Mercedes до росії на 4 млн євро через треті країни, порушивши санкції ЄС. Проти нього порушено кримінальну справу, заарештовано рахунки та автомобілі.

У Німеччині виявлено ще одного автодилера, який продав Porsche і Mercedes в росію в обхід санкцій, передає УНН із посиланням на Bild.

Деталі

Бізнесмен із міста Кенігсвінтер на заході ФРН порушив санкції ЄС, які забороняють постачати росію предмети розкоші. Аналогічні заходи діють проти Північної Кореї та білорусі. Німецький підприємець обійшов заборону, продавши в рф дорогі автомобілі, серед яких Porsche та Mercedes, на 4 млн євро (425 млн рублів). Він переправляв їх через треті країни. Проти нього порушили кримінальну справу щодо порушення закону про зовнішню торгівлю. Його рахунки та кілька автомобілів заарештовано, в автосалонах провели обшуки.

Раніше під аналогічні кримінальні справи вже потрапили автодилери із міст Бохум, Дортмунд, Оффенбах-на-Майні, Франкфурт-на-Одері. Вони також переправили до рф сотні розкішних німецьких автомобілів на мільйони євро.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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