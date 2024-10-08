У Німеччині виявили автодилера, який продав елітні авто в рф в обхід санкцій
Київ • УНН
Німецький бізнесмен продав Porsche та Mercedes до росії на 4 млн євро через треті країни, порушивши санкції ЄС. Проти нього порушено кримінальну справу, заарештовано рахунки та автомобілі.
У Німеччині виявлено ще одного автодилера, який продав Porsche і Mercedes в росію в обхід санкцій, передає УНН із посиланням на Bild.
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Бізнесмен із міста Кенігсвінтер на заході ФРН порушив санкції ЄС, які забороняють постачати росію предмети розкоші. Аналогічні заходи діють проти Північної Кореї та білорусі. Німецький підприємець обійшов заборону, продавши в рф дорогі автомобілі, серед яких Porsche та Mercedes, на 4 млн євро (425 млн рублів). Він переправляв їх через треті країни. Проти нього порушили кримінальну справу щодо порушення закону про зовнішню торгівлю. Його рахунки та кілька автомобілів заарештовано, в автосалонах провели обшуки.
Раніше під аналогічні кримінальні справи вже потрапили автодилери із міст Бохум, Дортмунд, Оффенбах-на-Майні, Франкфурт-на-Одері. Вони також переправили до рф сотні розкішних німецьких автомобілів на мільйони євро.