В Германии обнаружили автодилера, который продал элитные авто в рф в обход санкций
Киев • УНН
Немецкий бизнесмен продал Porsche и Mercedes в россию на 4 млн евро через третьи страны, нарушив санкции ЕС. Против него возбуждено уголовное дело, арестованы счета и автомобили.
В Германии выявлен еще один автодилер, который продал Porsche и Mercedes в россию в обход санкций, передает УНН со ссылкой на Bild.
Детали
Бизнесмен из города Кенигсвинтер на западе ФРГ нарушил санкции ЕС, которые запрещают поставлять в россию предметы роскоши. Аналогичные меры действуют против Северной Кореи и беларуси. Немецкий предприниматель обошел запрет, продав в рф дорогие автомобили, среди которых Porsche и Mercedes, на 4 млн евро (425 млн рублей). Он переправлял их через третьи страны. Против него возбудили уголовное дело о нарушении закона о внешней торговле. Его счета и несколько автомобилей арестованы, в автосалонах провели обыски.
Ранее под аналогичные уголовные дела уже попали автодилеры из городов Бохум, Дортмунд, Оффенбах-на-Майне, Франкфурт-на-Одере. Они также переправили в рф сотни роскошных немецких автомобилей на миллионы евро.