У Німеччині заборонили "лікувати" неповнолітніх від гомосексуалізму
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Німецький парламент ухвалив закон, що забороняє застосування так званої репаративної терапії до неповнолітніх, що покликана змінити їх орієнтацію на гетеросексуальну. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС Україна.
“Німецький парламент ухвалив закон, що забороняє застосування так званої репаративної терапії до неповнолітніх. Репаративною терапією називають сукупність методик, що спрямовані на зміну орієнтації людини на гетеросексуальну. Згідно з ухваленим законом, за спроби "вилікувати" неповнолітніх від гомосексуальності порушникам може загрожувати до одного року в'язниці або штраф у розмірі 30 тисяч євро”, - повідомили в ЗМІ.
Зазначається, що покарання загрожує не тільки “лікарям”, а й батькам та опікунам, які можуть змушувати дітей пройти "лікування" шляхом обману, примусу й залякування.
Вказано, що етичність та ефективність застосування репаративної терапії викликає суперечки, а дослідники твердять, що такі процедури травмують психіку людини й можуть призвести до самогубства.
“В рамках репаративної терапії нерідко практикується гіпноз і електрошок. Експерти зазначають, що навіть саме вживання слова "терапія" у випадку з репаративною терапією є неправильним, адже вона не має під собою наукового обґрунтування”, - вказано у повідомленні.
Зазначається, що ухвалення закону дасть можливість людям відстоювати свої права у суді, оскільки більшість осіб примушують проходити через репаративну терапію в молодому віці. Однак, деякі політичні сили Німеччини вважають схвалений закон недостатнім і переконані, що заборона має стосуватися людей не лише до 18 років, а й старших віком.
Вказано, що за даними правозахисних організацій, в Німеччині репаративну терапію щороку проходять близько тисячі людей.
Нагадаємо, Омбудсмен закликала ЗМІ та публічних людей уникати дискримінації ЛГБТ-спільнот.